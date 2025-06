"PSG cai do pedestal": imprensa europeia elogia "jogo épico" após vitória do Botafogo no Mundial de Clubes

A briga aconteceu diante de crianças e esvaziou um dos setores do estádio, informa o site. Replicando a informação de um usuário que publicou o vídeo, BFM RMC Sport escreve que a agressão envolveu fãs do Botafogo e torcedores de países da América Central com camisas do PSG.

Primera pelea en las tribunas en el Mundial de clubes y fue entre fanáticos del Botafogo y centroamericanos con la playera del PSG. pic.twitter.com/pJ1Aai5vMv ? ???? R9 ???? (@r9carloss) June 20, 2025

O mesmo site diz que após a partida, o Botafogo, do americano John Textor, zombou do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Com uma foto do dono do clube carioca com chapéu de cowboy, o perfil do clube na rede X escreveu: "SONHO AMERICANO. SUPOMOS QUE O COWBOY VENCEU".

O texto lembra que John Textor, que também é presidente do clube francês Olympique de Marselha, e o presidente do PSG, trocaram farpas durante uma reunião com a Liga do Futebol francês. Al-Khelaifi teria chamado Textor de cowboy enquanto o americano criticou o dirigente do Catar pelo comportamento tirânico.

As relações entre os dois presidentes foram apaziguadas, mas a vitória do Botafogo não impediu que o clube brasileiro tirasse sarro do dirigente do PSG, afirma o site.