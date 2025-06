Relatório da ONU mostra que violência contra crianças em zonas de conflito bate recorde em 2024

Os territórios palestinos lideram a lista, com ao menos 8.500 violações graves, 4.800 em Gaza, atribuídas principalmente às forças israelenses. Segundo a ONU, 1.259 crianças palestinas foram mortas em Gaza em 2024. Outras 4.470 mortes ainda estão sendo verificadas.

O relatório também questiona ações de Israel no Líbano, onde mais de 500 crianças foram mortas ou feridas no ano passado. As forças armadas e de segurança de Israel e o grupo palestino Hamas já haviam sido incluídos na lista em 2023 e continuam sendo citados no relatório.

Outras regiões críticas

Depois dos territórios palestinos, os países com mais violações contra crianças em 2024 foram a República Democrática do Congo, com mais de 4.000 casos, a Somália, com mais de 2.500, a Nigéria, com quase 2.500 e o Haiti, com mais de 2.200 ocorrências.

No Haiti, as violações aumentaram 490% em um ano. A coalizão de gangues "Viv Ansanm" foi incluída na lista por recrutamento de crianças, assassinatos e estupros coletivos. O grupo surgiu da fusão de facções rivais e forçou a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry na primavera de 2024.