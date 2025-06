Reunião entre Irã e europeus na Suíça pode definir futuro da guerra com Israel

"Retorno à via diplomática"

O fato de Washington estar temporizando sobre sua eventual intervenção pode abrir possibilidades para avanços diplomáticos. "Existe agora uma janela nas próximas duas semanas para alcançar uma solução", afirmou o ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, após um encontro com o secretário de Estado americano Marco Rubio.

Lammy anunciou que também viajará nesta sexta-feira à Suíça para participar da reunião entre os líderes europeus e o chefe da diplomacia iraniana Abbas Araghchi.

Segundo a imprensa oficial no Irã, houve uma tentativa de assassinato frustrada contra Araghchi.

"Sem as medidas de segurança dos serviços de inteligência da pátria, o grande complô israelense contra ele poderia ter sido executado há alguns dias em Teerã, e, graças a Deus, foi frustrado", declarou no X um conselheiro do ministro, Mohammad Reza Ranjbaran.

Novos ataques

Nesta sexta-feira, um drone lançado do Irã foi interceptado na região de Haifa, no norte de Israel, segundo o Exército. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar". As autoridades locais relataram uma explosão na zona industrial de Rasht, no norte do Irã.