Ucranianos temem que guerra no Oriente Médio relegue conflito com Rússia para segundo plano

Os ataques russos contra a população ucraniana aumentaram nos últimos meses, mas foram ofuscados pela crise no Oriente Médio. O conflito entre Irã e Israel desviou a atenção dos líderes da comunidade internacional, até então voltada para a Ucrânia.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI em Kiev

Neste contexto, os habitantes de Kiev se preocupam com os desdobramentos do conflito no país. "Não sou objetiva, mas acho que, no mundo moderno, a guerra é simplesmente absurda. Por que o mundo não pode viver em paz? Por que tudo isso começou? Por que não podemos simplesmente viver e aproveitar a vida? Gostaria que tivéssemos paz, que nosso céu voltasse a ficar calmo novamente", diz a atriz Anna em entrevista à RFI.