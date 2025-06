Europa quer acelerar negociações para fim do conflito no Irã após novos ataques de Israel

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que levaria até duas semanas para decidir sobre um possível envolvimento militar dos EUA ao lado de Israel, na esperança de que "os ânimos se acalmassem".

Israel declara ter matado líderes da Guarda Revolucionária Islâmica

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciam a morte de Benham Shariyari em um ataque ao veículo em que estava, no oeste de Teerã. "Shahriyari era responsável por todas as transferências de armas do regime iraniano para seus representantes no Oriente Médio", afirmou um comunicado do Exército, divulgado esta manhã. Segundo o exército israelense, ele havia facilitado transferências de dinheiro para grupos armados por meio de suas conexões na Turquia e no Líbano.

O Exército também afirmou que matou Saeed Izadi, outro comandante da Força Quds, em um ataque aéreo no oeste do Irã durante a noite de sexta para sábado. Ele morreu em um ataque contra um apartamento em Qom, no Irã, anunciou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

De acordo com Israel, "Izadi era responsável pela coordenação militar entre os comandantes seniores do IRGC (Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica) e o regime iraniano, juntamente com figuras-chave da organização terrorista Hamas", detalhou o comunicado. "Izadi também foi um dos principais organizadores do massacre de 7 de outubro e uma das poucas pessoas que sabiam sobre ele com antecedência", acrescentou o comunicado do Exército israelense.

Apesar de seu apoio declarado ao ataque de 7 de outubro, o Irã, aliado do Hamas, tem rejeitado consistentemente as acusações israelenses de seu envolvimento no ataque.