França enfrenta onda de calor e autoridades pedem hidratação durante festas no fim de semana

Paris viverá uma noite inesquecível com o retorno da pira olímpica ao Jardim das Tulherias, um dos pontos turísticos mais visitados da capital francesa.

O show em comemoração à Festa da Música começa às 21 horas (horário local) com uma programação que inclui os maiores sucessos da música francesa e internacional. Artistas de todas as estéticas e gerações se sucederão no palco montado em frente à Pirâmide do Louvre, oferecendo um espetáculo de quase quatro horas. Entre os artistas anunciados estão Camille, La Femme, Christine and the Queens, Major Lazer Soundsystem, e muitos outros.

Pela primeira vez, uma pista de dança será montada nos jardins do Palais-Royal, onde são realizados concertos tradicionais organizados pelo Ministério da Cultura.

A Cidade Internacional Universitária também vai sediar uma grande festa neste sábado em seu gramado. No palco, música do mundo e ritmos eletrônicos vão te fazer dançar ao som de uma mistura de ritmos.

"Estamos nos adaptando"

