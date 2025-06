Francês é preso suspeito de "encomendar" estupros de crianças colombianas na Internet

Após uma operação coordenada do Ministério Público de Paris, juntamente com o Ofmin (Escritório para Menores), em parceria com o governo da Colômbia, as autoridades chegaram, pela primeira vez, à prisão simultânea do patrocinador francês, dos criminosos locais e dos intermediários conhecidos como "money runners", disse a promotora pública de Paris, Laure Beccuau, em um comunicado à imprensa.

"Livestreaming", vídeos difíceis de rastrear

Meninas e meninos de todas as idades foram abusados ao vivo pela câmera. Uma prática sórdida conhecida como "livestreaming", que tem crescido constantemente nos últimos dez anos na América do Sul, sudeste asiático e países da África, e ainda mais desde a pandemia do Covid-19, que exacerbou a violência doméstica e impediu alguns pedófilos de viajar para o exterior.

Laure Beccuau acrescentou que a operação também permitiu que os menores que foram vítimas fossem "identificados" e "abrigados", enfatizando que a presença de um magistrado francês na Colômbia desde o início do ano facilitou a cooperação entre os dois países.

Mas as autoridades judiciais e policiais ainda estão lutando para combater esse tipo de crime. Porque esses vídeos ao vivo são efêmeros, não permanecem gravados ou compartilhados em sistemas de mensagens e os aplicativos não são muito cooperativos. Isso complica a busca de provas e a identificação das vítimas.

As vítimas e um patrocinador foram identificados nesse caso. Os criminosos pedófilos que usam livestreaming são considerados cúmplices no estupro de menores. Na França, eles podem pegar até 20 anos de prisão. A investigação começou com relatórios do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC). Os investigadores do Ofmin devem agora "estabelecer a extensão do fenômeno". As investigações foram confiadas a juízes de instrução.