Órgão de aviação civil ordena que Air India demita 3 funcionários por falhas

O órgão regulador da aviação civil da Índia ordenou que a companhia Air India demitisse três funcionários de seus cargos devido a "falhas sistêmicas", aponta uma diretiva da Direção-Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA) publicado na sexta-feira (20) e divulgada para a imprensa neste sábado (21).

As instruções não especificam se a solicitação está relacionada à queda do voo 171 da companhia, segundos após a decolagem, em 12 de junho, em Ahmedabad, que resultou na morte de pelo menos 279 pessoas.

De acordo com a diretiva do órgão, as evidências fornecidas por iniciativa da companhia aérea "destacam falhas sistêmicas na programação da tripulação, no monitoramento de conformidade e na responsabilização interna".