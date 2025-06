Irã considera propostas europeias para programa nuclear "irrealistas"

À medida que a situação entre o Irã e Israel se deteriora, assim como na Faixa de Gaza, as forças houthis do Iêmen voltaram a alertar que atacarão navios americanos no Mar Vermelho, caso os Estados Unidos se envolvam em ataques israelenses contra a República Islâmica.

"Se os Estados Unidos participarem de um ataque e agressão contra o Irã ao lado do inimigo israelense, as forças armadas (Houthis) atacarão seus navios de guerra no Mar Vermelho", disse Yahya Saree, porta-voz militar do grupo rebelde, em um vídeo.

Em maio passado, os houthis e Washington concordaram com um cessar-fogo segundo o qual nenhum dos lados atacaria o outro.

Diplomacia busca saída

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, à margem de uma reunião da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), em Istambul.