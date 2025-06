Kiev acusa Moscou de violar acordo e 'mentir' ao enviar corpos de soldados russos em vez de ucranianos

Durante as negociações entre a Ucrânia e a Rússia em Istambul, em 2 de junho, Moscou e Kiev concordaram com uma troca maciça de restos mortais de soldados de ambos os lados. Na segunda-feira (16), o Centro Ucraniano de Coordenação para Prisioneiros de Guerra declarou que a Ucrânia havia recebido 6.057 corpos nesse contexto, embora tenha se mostrado cauteloso quanto à veracidade da nacionalidade e do status militar das vítimas, aguardando ainda a sua identificação.

Na sexta-feira, Zelensky acusou Moscou de não verificar a identidade dos corpos entregues a Kiev. "Eles nem conseguem verificar o que estão enviando porque há muitas pessoas (mortas)", comentou. Zelensky acusou Moscou de querer "destruir a realidade em que vivemos, onde muito mais pessoas estão morrendo".

Há mais de três anos, a Ucrânia enfrenta uma invasão russa, cujo número de mortos é estimado em pelo menos dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados, entre civis e militares. As autoridades dos dois países não publicaram um número oficial recente de soldados feridos ou mortos na frente de batalha.

A repatriação de corpos, especialmente de soldados, e a troca de prisioneiros de guerra são as poucas áreas em que Kiev e Moscou cooperam.

Zelensky também garantiu que 695 mil soldados russos estavam atualmente em território ucraniano, 20% do qual está ocupado pelo exército do Kremlin.

Empresas ocidentais abastecem indústria de guerra russa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também afirmou que empresas ocidentais, incluindo alemãs e tchecas, ainda abasteciam a indústria militar russa, solicitando sanções contra essas empresas. "A Federação Russa recebe máquinas e ferramentas de certos países, que utilizam para fabricar armas", disse o presidente ucraniano, na sexta-feira, durante a mesma coletiva de imprensa em que falou sobre os soldados mortos.