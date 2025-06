Libertação de líder da oposição em Belarus, Sergei Tikhanovskiy, é símbolo de esperança destaca UE

A ativista da oposição Svetlana Tikhanovskaya publicou um vídeo em que aparece dando um longo abraço em um homem de cabeça raspada que a beijou no pescoço.

Em seguida, ela compartilhou uma mensagem no X, agradecendo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "nossos aliados europeus" por "todos os seus esforços". "É difícil descrever a alegria em meu coração", afirmou ela. "Ainda não é o fim, pois 1.150 presos políticos continuam atrás das grades. Todos eles precisam ser libertados", acrescentou.

"Ele está comigo, com as crianças. Nossa família sonha com isso há cinco anos e todos nós trabalhamos por isso, desde o momento de sua prisão", acrescentou Svetlana Tikhanovskaya no Telegram.

A libertação do líder da oposição foi descrita como "uma notícia fantástica" e um "símbolo de esperança" para todos os presos políticos em Belarus, de acordo com as palavras da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que reiterou seu apelo pela "libertação imediata deles".

Casal na oposição

O líder da oposição Tikhanovskiy, de 46 anos, foi preso em maio de 2020, pouco antes das eleições presidenciais de agosto, marcadas por protestos históricos da oposição, seguidos por uma grande repressão ordenada pelo presidente Alexander Lukashenko.