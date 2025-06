Manifestantes se reúnem em Londres contra o envio de armas para Israel

"Tirem as mãos de Gaza", "Tirem as mãos do Irã", diziam alguns dos cartazes empunhados por manifestantes neste sábado (21) em Londres. "Palestina livre", gritavam outros participantes. Os organizadores da marcha na capital britânica pede ao governo do Reino Unido que "pare de armar o genocídio".

Dezenas de milhares de pessoas participaram de um protesto em Londres em apoio aos palestinos em Gaza, expressando seu medo de uma escalada no Oriente Médio devido à guerra entre Irã e Israel.

Nicky Marcus, editora de 60 anos, já participou de várias manifestações em apoio a Gaza para "mostrar aos palestinos que eles não estão sozinhos". Ela teme que "a atenção de todos" esteja agora voltada para a guerra entre Irã e Israel, em detrimento do povo de Gaza, um território palestino devastado e faminto por mais de 20 meses de guerra. "É lá que o genocídio está acontecendo", afirma.