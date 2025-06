Paquistão propõe nome de Donald Trump para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz

O Paquistão anunciou neste sábado (21) que indicaria o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz. Islamabad aproveitou a ocasião para elogiar o papel do republicano na recente resolução do conflito entre o Paquistão e seu país vizinho, a Índia.

A indicação ocorre após um cessar-fogo anunciado por Trump em maio, que pôs fim a quatro dias de confrontos entre Índia e Paquistão, duas potências nucleares.

Islamabad afirma que a intervenção diplomática de Washington impediu uma grande escalada da violência. "O presidente Trump demonstrou grande visão estratégica e notável capacidade de governar", afirmou o governo paquistanês.