Paris e Roma cobram 'equilíbrio' no acordo UE-Mercosul para proteger agricultores europeus

Benjamin Haddad, ministro Delegado da França para a Europa, reuniu-se com o ministro italiano, Tommaso Foti, em Roma nesta semana, para "discutir possíveis maneiras de melhorar o acordo do Mercosul", de acordo com o comunicado de imprensa conjunto.

"Os ministros Haddad e Foti compartilham a necessidade de proteger melhor nossos agricultores e nossas regras sanitárias, inclusive por meio da adoção de cláusulas dedicadas", explica o texto.

"Mesmo que contenha benefícios, o acordo UE-Mercosul não protege suficientemente os agricultores europeus contra os riscos de perturbação do mercado e não garante a soberania alimentar do continente a longo prazo", acrescenta.

Em 6 de junho, durante uma visita do presidente brasileiro à França, o presidente francês Emmanuel Macron garantiu que estava pronto para assinar um acordo com o Mercosul até o final de 2025, embora sujeito a condições.

Lula havia insistido na necessidade de tal acordo, apesar da oposição do setor agrícola europeu.

