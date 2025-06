Conselho de Segurança da ONU se reúne após ataques americanos no Irã; EUA "estão prontos a negociar" com Teerã

Muitos iranianos saíram às ruas da capital Teerã para protestar contra os ataques dos Estados Unidos. Eles carregavam cartazes com a foto do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

De acordo com um conselheiro do líder supremo, o urânio enriquecido do Irã "se mantém intacto", apesar dos ataques dos EUA. "Mesmo que as instalações nucleares tenham sido destruídas, a disputa não acabou. Os materiais enriquecidos, o conhecimento e a vontade política permanecerão", disse Ali Shamkhani na rede X.

Um conselheiro do aiatolá Khamenei afirmou que bases militares americanas na região são agora alvos "legítimos". "Qualquer país na região ou em qualquer outro lugar usado pelas forças dos EUA para atacar o Irã será considerado um alvo legítimo para nossas Forças Armadas", disse Ali Akbar Velayati, citado pela agência de notícias oficial IRNA.

Aliados do Irã, os rebeldes huthis do Iêmen consideraram, neste domingo, que os bombardeios americanos constituem uma "declaração de guerra".

A União Europeia instou todas as partes a recuarem.

França, Alemanha e Reino Unido pediram ao Irã que "não tome outras ações que possam desestabilizar a região". Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer prometeram continuar "os esforços diplomáticos conjuntos para aliviar as tensões e garantir que o conflito não se intensifique ou se espalhe ainda mais", afirmaram. "Pedimos ao Irã que inicie negociações que levem a um acordo que responda a todas as preocupações relacionadas com o seu programa nuclear. Estamos dispostos a contribuir para esse objetivo, em coordenação com todas as partes", acrescentaram os dirigentes dos três países em uma declaração conjunta.