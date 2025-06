Desempenho de times sul-americanos no Mundial de Clubes da Fifa põe em dúvida superioridade de europeus

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa, disputado no mesmo formato da Copa do Mundo de seleções com 32 equipes, tem proporcionado algumas surpresas. Clubes europeus ? tradicionalmente os mais ricos e com os elencos mais estrelados ? vêm enfrentando dificuldades diante de adversários de outros continentes, especialmente os sul-americanos, que têm se mostrado competitivos e determinados a desafiar a hegemonia europeia.

Tiago Leme, correspondente da RFI em Nova York

Até agora, em seis duelos nos Estados Unidos, houve duas vitórias de equipes da América do Sul, uma vitória da Europa e três empates. Ainda faltam mais dois encontros para acontecer nesta fase de grupos: Atlético de Madri x Botafogo e Inter de Milão x River Plate.