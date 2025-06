França: Polícia prende 12 suspeitos após 145 pessoas terem sido picadas com seringas na Festa da Música

Para os franceses, a Festa da Música é, acima de tudo, caminhar pelas ruas com uma cerveja na mão, enquanto grupos amadores tocam covers improváveis de Oasis ou Nirvana, ou um DJ faz a rua tremer ao som da pick-up que montou na varanda de seu apartamento para o público dançar em uma grande celebração coletiva.

Um show em comemoração à Festa da Música reuniu os maiores sucessos da música francesa e internacional no palco montado em frente à Pirâmide do Louvre. Artistas de todos os gêneros musicais ofereceram um espetáculo de quase quatro horas ao público.

Outro ponto alto do sábado foi o retorno da pira olímpica ao Jardim das Tulherias, um dos pontos turísticos mais visitados da capital francesa. Pela primeira vez desde o fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a pira ? que encantou o mundo por seu design original e luminoso ? subiu novamente ao céu da Cidade Luz.

Ainda de acordo com o balanço publicado pelas autoridades francesas neste domingo, mais de 370 pessoas foram presas durante a Fête de la Musique por diversas acusações, incluindo roubo, vandalismo ou violência contra autoridades, cerca de 90 delas em Paris.

Treze policiais ficaram feridos durante as festividades (em 2024 foram 20), 14 participantes do festival ficaram gravemente feridos e 1.477 ficaram levemente feridos. De acordo com o registro do corpo de bombeiros, houve 51 incêndios em veículos e 39 em vias públicas.

(Com AFP)