Mísseis iranianos são lançados sobre Israel em retaliação após bombardeios dos EUA no Irã

Mísseis iranianos foram lançados sobre Israel no domingo (22), causando grandes danos às cidades de Tel Aviv e Haifa após uma série de ataques durante a noite pela força aérea dos EUA, que bombardeou várias instalações nucleares iranianas. Na noite de sábado (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que as forças armadas americanas haviam atacado as três principais instalações nucleares do Irã, ameaçando Teerã com uma retaliação ainda mais severa caso o país não se comprometesse com a paz.

A decisão, tomada após vários dias de evasivas e antes do prazo de duas semanas que Trump havia estabelecido, marca uma grande escalada no conflito entre Israel e o Irã. Ela pode dar início a uma nova era de instabilidade no Oriente Médio. "Os ataques foram um sucesso militar espetacular", disse Trump em um discurso de três minutos na televisão. "As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas", declarou.

O presidente advertiu que o futuro do Irã se resumia a "paz ou tragédia", acrescentando que outros alvos continuavam na mira dos militares dos EUA. "Se a paz não chegar logo, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade", ameaçou.