Pentágono afirma que programa nuclear iraniano foi "devastado" e detalha a operação militar no país

Os Estados Unidos realizaram um ataque "altamente bem-sucedido" a três instalações nucleares iranianas, incluindo o lançamento de uma "carga completa de bombas" na instalação de Fordo, anunciou o presidente americano Donald Trump na noite de sábado (21).

Neste domingo, o vice-presidente americano J.D. Vance disse que EUA "não estão em guerra contra o Irã". Ele acrescentou que os ataques dos EUA "atrasaram significativamente" o programa nuclear iraniano.

Conflito longo

Os Estados Unidos estão em desacordo com a República Islâmica do Irã há quase meio século, mas o conflito permaneceu disfarçado por tentativas de dar uma chance à diplomacia, muitas vezes com relutância. Com a ordem do presidente Donald Trump de atacar as instalações nucleares do Irã, os EUA, assim como Israel, trouxeram o conflito à tona, e as consequências são incertas.

"Só saberemos se foi bem-sucedido se conseguirmos passar os próximos três a cinco anos sem que o regime iraniano adquira armas nucleares", estima Kenneth Pollack, ex-analista da CIA e membro da direção do Instituto do Oriente Médio.

A inteligência americana não concluiu que o Irã estava construindo uma bomba nuclear.