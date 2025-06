Agência Internacional de Energia Atômica convoca reunião de emergência após ataque dos EUA ao Irã

Os Guardas Revolucionários, o exército ideológico da República Islâmica, ameaçaram usar "opções além da compreensão". Israel elevou seu nível de alerta em todo o país e anunciou uma nova série de ataques no Irã. A agência iraniana Isna informou que quatro soldados foram mortos em sua base no norte do país.

Em Ramat Aviv, uma área residencial de Tel Aviv, os moradores saíram de seus abrigos e encontraram prédios destruídos. "Toda a nossa casa foi destruída, não sobrou nada", disse Aviad Chernichovsky à AFP. Em um conjunto habitacional em Ness Ziona, mais ao sul, as equipes de resgate continuam a inspecionar os escombros, enquanto os moradores estão abandonando as casas com telhados destruídos, carregando malas.

"As instalações essenciais de enriquecimento nuclear do Irã foram total e completamente destruídas. O Irã, o rei do Oriente Médio, deve agora fazer a paz", disse Donald Trump na Casa Branca, caso contrário "os próximos ataques serão muito maiores".

Antes do ataque maciço de Israel ao Irã em 13 de junho, Teerã e Washington haviam retomado as negociações em abril, com a mediação de Omã, para chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Os Estados Unidos e Israel "cruzaram uma importante linha vermelha", disse o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, no domingo, durante uma visita a Istambul.

(Com AFP)