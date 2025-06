Teerã, Pequim e Moscou condenam ataques dos EUA a instalações nucleares no Irã

Durante uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira (19), o presidente chinês, Xi Jinping, disse que um cessar-fogo entre Irã e Israel era "a principal prioridade". "A força não é o caminho certo para resolver disputas internacionais", acrescentou o líder chinês.

Moscou também condenou neste domingo o que chamou de ataques "irresponsáveis" dos EUA contra o Irã, que atingiram três importantes instalações nucleares no país esta manhã, intensificando a ofensiva lançada por Israel, em 13 de junho.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os ataques americanos "destruíram completa e totalmente" as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã e alertou para novos ataques caso Teerã não busque a paz.

De acordo com o Crescente Vermelho Iraniano, os ataques não dos EUA em três instalações nucleares iranianas não fizeram vítimas.

Poucas horas depois, a televisão estatal iraniana noticiou o lançamento de 40 mísseis contra Israel, onde os serviços de emergência israelenses relataram pelo menos 23 feridos, após esses ataques atingirem três áreas de Israel e causarem extensos danos.

Muitos países ao redor do mundo pediram uma "redução da tensão".

O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou neste domingo com o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita e o Sultão de Omã para analisar a situação no Oriente Médio, informou o Palácio do Eliseu. "O presidente pretende continuar seus contatos com parceiros europeus e líderes regionais nas próximas horas", disse a mesma fonte. Uma reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional será realizada no fim do dia, no Palácio do Eliseu.