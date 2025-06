Travessias clandestinas no Canal da Mancha: 136 migrantes são resgatados de barcos precários em 48 horas

Cento e trinta e seis imigrantes foram resgatados na sexta-feira e no sábado tentando atravessar ilegalmente o Canal da Mancha, incluindo mais de cem somente no sábado, anunciou a Préfecture maritime (Prémar), órgão de controle marítimo do Canal da Mancha e do mar do Norte no domingo (22).

Na manhã de sábado, 115 pessoas foram resgatadas após as partidas abortadas de dois barcos, um de Dunquerque (cidade litorânea francesa perto da Bélgica) e outro da Baía de Wissant (região de Pas-de-Calais), de acordo com um comunicado da Prémar.

O barco que partiu de Dunquerque sofreu danos no motor. Pouco depois da partida, o barco se partiu no mar e alguns de seus ocupantes caíram na água. Os navios de resgate salvaram 38 pessoas que estavam bordo.