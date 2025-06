Ucrânia anuncia planos para intensificar ataques no interior da Rússia

Kiev também acusa Moscou de sabotar deliberadamente um acordo de paz para prolongar a sua ofensiva em larga escala contra o país e tomar mais território.

No sábado, o presidente Volodymir Zelesnky denunciou erros deliberados na troca prisioneiros por corpos de soldados ucranianos. Durante essas devoluções, foi detectada a presença de pelo menos duas dezenas de corpos de soldados russos.

Há alguns meses, a comunidade internacional ainda tinha esperanças de obter um cessar-fogo, mas, na realidade, houve uma intensificação do conflito. Em junho, as autoridades ucranianas divulgaram números alarmantes. A Rússia lançou 140 mísseis, 3.000 bombas planadoras e o mesmo número de drones contra todo o país. Os ucranianos temem que guerra no Oriente Médio relegue conflito com a Rússia para segundo plano.

(Com AFP)