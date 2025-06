Ataque dos Estados Unidos contra o Irã: saiba quais são as opções de Teerã para retaliar

"O Irã praticamente não tem meios convencionais para guerrear com os Estados Unidos ? e é por isso que Israel conseguiu atacar o Irã", avalia Guillaume Ancel, ex-oficial, ensaísta e analista militar. "Restam a Teerã duas opções: lançar mísseis ? o que, como vimos nos últimos nove dias, não está causando muitos danos ? ou cometer atentados terroristas onde houver interesses israelenses ou americanos. Instalações civis e sinagogas são, infelizmente, difíceis de proteger, e o Irã pode se sentir tentado a usar organizações terroristas que financiou generosamente nos últimos anos para promover atentados aqui e ali", analisa o especialista.

Bloquear o estreito de Ormuz

Atacar interesses americanos e israelenses não é, no entanto, a única opção que pode ser considerada por Teerã, que desde o início do conflito com Israel ameaça fechar o estreito de Ormuz. "O Irã sugeriu que teria capacidade, ainda que sob certas condições, de bloquear o estreito de Ormuz e atacar alvos militares americanos ? mas não apenas isso. Há também a possibilidade de atacar infraestruturas civis ligadas à indústria petrolífera", afirma David Rigoulet-Roze, especialista em Oriente Médio e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS), lembrando que, em 2019, por trás dos ataques com drones contra duas refinarias sauditas atribuídos aos houthis, estava na verdade a mão do Irã.

No entanto, bloquear o estreito de Ormuz seria uma decisão arriscada para Teerã. Mais de 20 milhões de barris de petróleo passam diariamente por essa rota marítima, e o bloqueio poderia afetar até 20% do fluxo global de petróleo, provocando um disparo nos preços do petróleo e do gás. Apesar de demonstrar um significativo poder de pressão, a medida teria um efeito colateral grave: impediria o próprio Irã de exportar seu petróleo para a China ? destino de 95% da produção iraniana. Além de perder uma fonte vital de receita, Teerã também correria o risco de desagradar um de seus poucos e principais aliados políticos em uma região onde está cada vez mais isolado.