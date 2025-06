Entenda como o "milagre econômico boliviano" acabou levando o país para uma grave crise

"Em 2006, Evo Morales e o Movimento ao Socialismo (MAS) chegam ao poder e nacionalizam os recursos de hidrocarbonetos. Essa riqueza vai ser a base de sua política econômica", lembra Romero.

O Estado boliviano passou a redistribuir grande parte dessa renda por meio de benefícios econômicos, subsídios (sobretudo ao combustível), comprando parte da produção agrícola por preços altos e revendendo a preços baixos. Foram construídos hospitais, estradas, escolas, além de fábricas de açúcar, óleo e fertilizantes, financiadas pelo Estado.

No entanto, a exploração e prospecção de gás foram negligenciadas, segundo o atual presidente Luis Arce, que foi ministro da Economia entre 2006-2017 e em 2019. Como resultado, as exportações de gás começaram a diminuir.

"Desde 2018, alertamos sobre os riscos econômicos causados pela queda das reservas de gás. Sem essa renda, o modelo do MAS se tornava insustentável", afirma Akamine. Mas não houve corte nos gastos públicos. Para manter o modelo de redistribuição, o governo passou a usar as reservas internacionais do Banco Central. Em 2014, essas reservas eram de quase US$ 15 bilhões (R$ 81 bilhões), mas caíram para menos de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,64 bilhões) em fevereiro de 2023, o que levou a população a correr atrás de dólares.

Desde então, o Banco Central reconstituiu ligeiramente suas reservas, principalmente comprando ouro de cooperativas mineiras, mas a escassez de dólares persiste.

População revoltada

A população já saiu às ruas várias vezes exigindo soluções ou até mesmo a renúncia do presidente Luis Arce, como aconteceu no início de junho. "O governo só adota medidas paliativas, para tentar chegar às eleições gerais (presidenciais, legislativas e senatoriais) sem maiores problemas", analisa Romero. Mas o próximo governo terá de lidar com a crise.