Haiti admite contratar mercenários estrangeiros para lutar contra gangues que atuam no país

O presidente da CPT não forneceu nenhum detalhe sobre os valores envolvidos ou os termos do contrato com a empresa de segurança contratada. No entanto, a informação confirma as suspeitas sobre a presença de mercenários atuando neste país caribenho dominado por gangues fortemente armadas que controlam grande parte do território, inclusive a capital Porto Príncipe.

No final de maio, uma investigação do jornal The New York Times afirmou que o americano Erik Prince, fundador da empresa militar Blackwater, tem fornecido drones de ataque para lançar explosivos em bairros controlados por gangues no Haiti desde março. Segundo o diário, o contrato assinado com as autoridades haitianas também envolveria o envio de 150 mercenários este ano, em uma tentativa de retomar territórios estratégicos. Até o momento, cerca de 200 pessoas teriam sido abatidas durante as ações da empresa no Haiti, mas nenhum líder de gangue estaria entre as vítimas fatais.

Risco para os direitos humanos no Haiti

A ausência de controle direto do Estado na segurança do Haiti gera temores de violações dos direitos humanos. Várias estruturas da sociedade civil, em especial organizações como a Ordem dos Defensores dos Direitos Humanos (ORDEDH), alertam para os riscos dessa intervenção de grupos externos na segurança local.

"A chegada de mercenários ao Haiti é uma faca de dois gumes e um risco inaceitável", aponta o coordenador geral da ORDEDH, Darbensky Gilber. "Essa perspectiva, embora apresentada por alguns como um meio rápido de restaurar a ordem, é vista pelo ORDEDH com grande preocupação", afirma.

A organização Fondasyon Je Klere, sediada em Porto Príncipe, também expressa seu medo de abusos cometidos por mercenários. A entidade exige transparência, principalmente com relação às obrigações desses agentes estrangeiros e aos riscos de danos colaterais à população.