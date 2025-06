Irã e Israel continuam os ataques, aumentando preocupações com a economia global

No domingo, um conselheiro do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, declarou que os Estados Unidos "não tinham mais lugar" no Oriente Médio e que deveriam esperar "consequências irreparáveis". Citado pela agência de notícias oficial IRNA, Ali Akbar Velayati chegou a alertar que as bases americanas nos países árabes do Golfo seriam consideradas "alvos legítimos".

O Parlamento do Irã aprovou uma medida que prevê o fechamento do Estreito de Ormuz ? uma das rotas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. A decisão final, no entanto, será tomada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, segundo informou a imprensa estatal iraniana.

Nesta segunda, a Alta Representante para a Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que fechar o Estreito de Ormuz seria "extremamente perigoso".

A China, que importa petróleo iraniano, também alertou esta manhã sobre o impacto da guerra na economia global e no comércio internacional no Golfo. O ministério das Relações Exteriores da China reiterou a todas as partes envolvidas no conflito para "impedir a escalada, evitar a propagação da guerra e retornar ao caminho de uma solução política".

Nesse sentido, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, "encorajou" a China a ajudar a impedir o Irã de fechar o Estreito de Ormuz, uma rota marítima por onde passam 20% da produção global de petróleo.

Cerca de 84% do petróleo que transita pelo Estreito de Ormuz, na costa do Irã, tem como destino a Ásia ? China, Índia, Coreia do Sul, Japão ? economias altamente vulneráveis ??a uma restrição do tráfego marítimo no caso de uma escalada de conflito no Oriente Médio. O preço do petróleo bruto subiu quase 6%, no início do pregão, nas bolsas asiáticas.