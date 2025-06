Irã: Lista de sucessores em caso de morte de Ali Khamenei "pode ser um mau sinal"

"Uma demonstração de força de Trump", é a manchete do jornal Le Figaro, que avalia que o presidente americano mostra aos adversários que está rompendo com a política de seu antecessor, o democrata Joe Biden, cujo governo o diário classifica de "época de enrolação". Ao mesmo tempo, o líder republicano rompe com sua regra de não interferir em conflitos sem relação com os Estados Unidos, reitera Le Figaro.

"Uma nova guerra: e agora?": pergunta o jornal Le Parisien no título de sua matéria principal. Para o diário, a sequência do conflito está agora nas mãos do Irã. Até o momento, a revolta de Teerã era exclusivamente contra Israel, reitera a matéria. No entanto, o pedido do líder supremo iraniano Ali Khamenei para que o regime prepare uma lista de sucessores em caso de sua morte pode ser um mau sinal.