Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris custaram ao Estado €6 bilhões, quase o triplo do previsto

A estimativa inicial dos custos combina inúmeras despesas do Estado, autoridades locais e empresas públicas, como por exemplo bônus para os policiais, a construção da Vila Olímpica e do Centro Aquático Olímpico de Saint-Denis e a aceleração das obras da linha 14 do metrô para chegar perto da Vila Olímpica a tempo das competições.

Nenhum número havia sido divulgado até o momento, exceto,pelo presidente do Tribunal de Contas precedente, Pierre Moscovici, que sugeriu, em entrevista em março de 2024, que os Jogos de Paris poderiam custar "entre três, quatro ou cinco bilhões" em gastos públicos, especificando, porém, que isso só seria conhecido no final do evento.

"Esta primeira estimativa ganha especial interesse no contexto de preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030", que acontecerão nos Alpes franceses, comentou nesta segunda-feira o Tribunal de Contas.

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Cojo) havia avaliado os gastos em € 4,4 bilhões, que dependiam quase exclusivamente de financiamento privado e da empresa Solideo, que inclui uma participação pública.

Mais de €1 bilhão para a segurança

Entre as maiores despesas públicas estão as relacionadas à segurança, com um grande número de policiais mobilizados em um contexto de risco de atentado terrorista, representando € 1,4 bilhão (incluindo bônus de quase € 315 milhões para a polícia e a gendarmaria). Dada a escassez de agentes de segurança privada, o Estado também investiu € 78 milhões na formação de novos funcionários.