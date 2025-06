Macron questiona "legalidade" de ataque dos EUA ao Irã, mas diz que França também quer evitar bomba atômica

O presidente francês Emmanuel Macron declarou nesta segunda-feira (23), em Oslo, que os ataques realizados pelos Estados Unidos no Irã "não têm legalidade", mesmo que a França "compartilhe o objetivo" de impedir que o Irã obtenha armas nucleares.

"Se podemos considerar que há uma legitimidade em neutralizar estruturas nucleares no Irã, tendo em vista os objetivos que são nossos. Não há um enquadramento legal para isso, não", disse Macron durante uma coletiva de imprensa.

"Não há legalidade nesses ataques, mesmo que a França compartilhe o objetivo de não ver o Irã se equipar com armas nucleares", reforçou o presidente francês ao lado do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre. "Desde o início, temos sustentado de forma consistente que esse é um tema que deve ser tratado pela via diplomática e técnica", reiterou Macron.