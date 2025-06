Trump fala em "fazer o Irã grande de novo" e reacende tensão com Teerã

Um dia depois dos ataques, o verdadeiro estado do programa nuclear iraniano continua incerto. O próprio governo dos EUA reconhece que ainda é cedo para dizer se Teerã ainda tem capacidade de construir uma arma nuclear.

Os bombardeios aumentaram os temores de uma escalada perigosa no Oriente Médio. Líderes do mundo todo fizeram apelos urgentes por diplomacia. Mas, no fim do dia, quem chamou atenção foi o presidente Trump ? que sugeriu, publicamente, uma possível mudança de regime no Irã. E ele fez isso no estilo Trump: postou no Truth Social que "se o atual regime iraniano não consegue 'fazer o Irã grande de novo', por que não mudar o regime? MIGA!!!" [sigla para Make Iran Great Again] ? fazendo referência ao seu próprio slogan.

Apesar disso, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que "não há operações militares planejadas neste momento". E disse também que ninguém vai saber tão cedo se o Irã conseguiu mover parte do material nuclear antes dos ataques.

O presidente americano tem uma reunião agendada para a tarde desta segunda-feira (23) com o Conselho de Segurança para discutir o andamento da situação no Oriente Médio.

Novos bombardeios na madrugada desta segunda-feira

A madrugada foi marcada por tensão dos dois lados. Em Israel, sirenes de alerta tocaram em várias regiões logo no começo da manhã. O Exército israelense confirmou que mísseis foram lançados a partir do Irã e que as forças de defesa aérea estavam tentando interceptar os projéteis.