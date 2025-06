Ucrânia: Ataques russos deixam mortos e feridos em Kiev; presidente ucraniano busca apoio de aliados

Ao menos nove pessoas morreram em "bombardeios em larga escala" durante a madrugada de segunda-feira (23) em Kiev, capital da Ucrânia, anunciaram as autoridades do país, que também relataram duas mortes no norte do território, onde os militares prometeram intensificar ataques contra a Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desembarcou no Reino Unido para discutir a situação com seus aliados.

De acordo com as autoridades ucranianas, a Rússia intensificou a ofensiva contra o país nessa nova onda de ataques. "Foram 352 drones, incluindo 159 Shaheds (drones iranianos) e 16 mísseis, incluindo projéteis balísticos produzidos pela Coreia do Norte", informou o presidente Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

O ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, indicou que os bombardeios russos atingiram "áreas residenciais, hospitais, equipamentos esportivos (...) sem respeitar o conceito de infraestrutura civil". No distrito de Shevchenko, a oeste da capital, "a área de um prédio residencial de vários andares foi destruída", informou ele no Telegram.