Cúpula da Otan em Haia visa aumento recorde de gastos militares sob pressão de Trump

De acordo com a nova meta, 3,5% do PIB seriam direcionados para gastos militares básicos - forças armadas, equipamentos e treinos - enquanto os 1,5% restantes seriam gastos em investimentos relacionados à inteligência, cibernética e segurança.

O anúncio de um acordo sobre o aumento em defesa será um trunfo pessoal para Donald Trump. Desde que Trump voltou ao poder, o republicano, que não é um grande admirador das organizações multinacionais, retomou a pressão na Otan para que a Europa assumisse maior responsabilidade pela sua própria segurança.

Com o início da guerra na Ucrânia, os países da aliança elevaram seus gastos com despesas militares, mas apenas 23 membros da Otan estão cumprindo as metas de gastos com 2% do PIB.

Recentemente, Mark Rutte alertou para o fato de que a Rússia poderia estar pronta para usar sua força militar contra um dos países da Otan dentro de três a cinco anos, enfatizando assim a urgência de uma defesa robusta.

Resistência espanhola

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que recusou investir 5% do PIB espanhol no orçamento de defesa, insiste que seu país não será obrigado a alcançar meta e divulgou uma carta assinada pelo chefe da Otan, Mark Rutte, no último domingo, na qual é concedida uma flexibilidade à Espanha. No entanto, às vésperas da Cúpula, Rutte negou que Madri terá um regime de exceção nos gastos militares.