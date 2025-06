Desfiles de moda masculina começam em Paris com estreias nas passarelas e incertezas no mercado de luxo

Também nesta terça-feira, Pharrell Williams apresenta sua coleção para a Louis Vuitton. A marca, locomotiva do grupo LVMH, montou seu desfile diante do Centro Georges Pompidou, parcialmente fechado para reforma.

Vuitton sempre teve um cuidado especial com a escolha das locações para seus desfiles, principalmente para sua coleção de moda feminina, sob a batuta de Nicolas Ghesquière desde 2012. Acostumada a se apresentar no Museu do Louvre, a Maison, que já reproduziu em 2019 a fachada do Beaubourg em um de seus desfiles, rodou pelo mundo organizando performances em outros museus, como o Miho de Kyoto, em 2017, ou ainda o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Brasil, em 2016, onde as curvas do prédio de Oscar Niemeyer dialogaram com o estilo futurista da marca. Desde a chegada de Pharrell Williams em 2023, a dimensão monumental também está mais presentes nas coleções masculinas na maison.

A temporada de desfiles de moda masculina conta ainda com o retorno dos britânicos Wales Bonner e Craig Green, além da esperada estreia parisiense da marca indiana Kartik Research, que vem ganhando adeptos pelo mundo com o seu "Indian Future Vintage".

Cenário geopolítico instável

A fashion week parisiense acontece uma semana após um estudo do escritório de consultoria Bain & Company chamar a atenção para uma certa instabilidade no mercado do luxo - setor que raramente enfrenta crise. Segundo o relatório, o cenário geopolítico incerto pode afetar essa indústria nos próximos meses, principalmente na China e nos Estados Unidos, os mercados mais importantes para o setor.