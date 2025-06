Família confirma a morte de brasileira que estava presa em vulcão na Indonésia

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana caiu na cratera do monte Rinjani, um vulcão de mais de 3.700 metros muito popular entre praticantes de trilhas, no sábado (21), durante um passeio. As buscas haviam sido interrompidas na véspera devido ao mau tempo na região, conforme as autoridades locais.

Assim que a vítima foi localizada, a 650 metros de profundidade, uma equipe de salvamento foi enviada ao local, mas os trabalhos foram prejudicados pelo terreno muito íngreme e pelo tempo nublado, informou Muhammad Hariyadi, chefe do serviço de busca e resgate de Mataram, no oeste da ilha de Lombok, onde fica o vulcão. "Quando a localizamos, usando um drone, ela não estava se movendo", acrescentou.

Ao todo, 50 pessoas foram mobilizadas na operação de resgate. Socorristas equipados com material de alpinismo escalaram a montanha para atingir o local onde a brasileira estava. Eles também usaram drones com câmeras térmicas e um helicóptero para tentar resgatá-la.

Os jornais franceses repercutiram as buscas pela turista brasileira. "Juliana Marins, de 26 anos, está presa nas entranhas do Monte Rinjani há três dias", escreveu Le Parisien.

A jovem começou a caminhar pelas trilhas do vulcão Rinjani com um guia. Cansada, parou para descansar, ficando para trás do restante do grupo. Segundo o guia, que não a encontrou ao retornar, a brasileira desapareceu por volta das 6h30 de sábado, no horário local.