Irã está pronto para negociar, diz presidente após anúncio de frágil cessar-fogo com Israel

A manutenção da trégua representaria uma grande vitória política para Trump, após a decisão de enviar bombardeiros americanos, na madrugada de domingo, para atacar três instalações nucleares no Irã. Israel e os Estados Unidos sustentam que o regime iraniano pretendia construir uma bomba atômica secretamente, algo que Teerã sempre negou.

Os dois países têm "lutado por tanto tempo e tão arduamente que não sabem que diabos estão fazendo, vocês entendem isso?", declarou Trump a jornalistas nos jardins da Casa Branca.

O Irã violou o cessar-fogo, "mas Israel também o violou", declarou o presidente, momentos antes de partir para a cúpula da Otan em Haia. "Não estou contente com eles. Também não estou contente com o Irã. Mas estou realmente descontente se Israel sair (para atacar) esta manhã", enfatizou. "Tenho que fazer Israel se acalmar", continuou Trump. "Israel, assim que fizemos o acordo, saiu e lançou uma carga de bombas como nunca antes havia visto", continuou.

Com seu descontentamento público com Israel, Trump tenta convencer seu aliado a retirar os aviões de combate. Mais cedo, esta manhã, ele havia publicado no Truth Social em letras maiúsculas: "ISRAEL. NÃO LANCE ESSAS BOMBAS. SE O FIZER, É UMA VIOLAÇÃO GRAVE. TRAGAM SEUS PILOTOS PARA CASA, AGORA!".

Posteriormente, já a bordo do avião presidencial Air Force One, Donald Trump declarou aos jornalistas: "Se houvesse (uma mudança de regime no Irã), haveria, mas não, eu não quero isso. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível". Uma mudança de regime, ele acrescentou, "leva ao caos, e idealmente não queremos ver tanto caos".

Trump também anunciou que a China "pode continuar comprando petróleo do Irã", declaração que pode ser interpretada como um relaxamento das sanções impostas pelos Estados Unidos a Teerã.