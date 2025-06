Israel aceita cessar-fogo proposto por EUA, mas denuncia novos ataques do Irã

De acordo com Trump, o cessar-fogo durará 24 horas e será implementado em duas fases: o Irã inicialmente interromperia todas as operações antes de Israel seguir o exemplo 12 horas depois.

Duas salvas de mísseis foram disparadas do Irã em direção a Israel, de acordo com a mídia estatal iraniana Irib, antes do anúncio do cessar-fogo. Equipes de resgate israelenses relataram quatro mortos. No Irã, um ataque na província de Gilan, no norte do país, matou nove pessoas e destruiu quatro prédios residenciais, segundo a agência de notícias Fars, também antes do início do cessar-fogo.

Um cientista nuclear também foi morto durante a noite por um ataque israelense, de acordo com a mídia estatal iraniana.

O Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, havia esclarecido, antes do anúncio do governo israelense, que "não havia acordo" neste momento, mas que Teerã "não tinha intenção" de continuar seus ataques se Israel "interrompesse" a agressão.

Donald Trump fez um apelo às duas partes em conflito na segunda-feira por "paz" após o Irã lançar mísseis contra a base militar americana de Al-Udeid, no Catar, a maior do Oriente Médio, em retaliação aos ataques americanos realizados no fim de semana contra três instalações nucleares iranianas.

Ele descreveu a resposta como "muito fraca" e agradeceu ao Irã por "avisar" os Estados Unidos "a tempo, o que garantiu que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido".