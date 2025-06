Justiça francesa condena o Estado por morte de homem envenenado por algas verdes na Bretanha

Porém, a família recorreu da sentença. Dessa vez, com base em vários documentos, o tribunal considerou que a morte da vítima de 50 anos ocorreu instantaneamente e foi causada por um edema pulmonar maciço e rápido, que não poderia ser explicada de outra forma que não fosse por envenenamento fatal por inalação de sulfeto de hidrogênio em concentrações muito altas".

Caso inédito

"Pela primeira vez, um tribunal francês encontrou uma ligação entre a morte de uma pessoa e a culpa do Estado nestes casos de algas verdes", disse o advogado da família, François Lafforgue, segundo a AFP. "O Estado deve agir com eficácia agora mais do que nunca", acrescentou.

Os danos sofridos pelos parentes da vítima serão parcialmente indenizados, tendo o tribunal considerado que o homem de 50 anos assumiu um risco ao correr no estuário.

Consequentemente, "conclui que o Estado é apenas 60% responsável pelas consequências danosas da morte".

(Com AFP)