"O fim do regime no Irã parece próximo", acredita Nobel da Paz iraniana em entrevista à RFI

Enquanto isso, ela espera que o regime aceite "as negociações que são, sem dúvida, sempre melhores do que a guerra, a destruição das infraestruturas do país" e a morte de civis.

Por fim, ela expressou a esperança de que "a democracia" volte ao país, pois se 'o regime permanecer no poder, ele continuará com a mesma política e repressão".

Imprensa francesa aposta em queda do regime iraniano

O jornal Le Figaro chama de "perigosa escalada" a retaliação do Irã na noite de segunda-feira aos bombardeios americanos contra três bases militares da república islâmica no domingo (22). O diário está preocupado com a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destituir o atual regime iraniano, que considera incapaz de gerenciar o país.

Le Figaro lembra que outros membros da administração republicana, como o vice-presidente JD Vance, afirmaram que os Estados Unidos não têm como objetivo a queda dos aiatolás, mas "o fim do programa nuclear iraniano". No entanto, Trump já chegou até mesmo a evocar em sua rede social Truth Social a morte de Ali Khamenei, afirmando que sabe onde ele se esconde e que é um alvo "fácil", destaca Le Figaro.

"O regime iraniano contra o muro" é a manchete do jornal le Parisien. O diário lembra que Khamenei não fez nenhuma aparição pública há mais de dez dias, tendo interrompido a comunicação até mesmo com a hierarquia militar. Segundo as mídias americanas, o aitolá de 86 anos está planejando sua sucessão, diz Le Parisien.