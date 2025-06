Operação de resgate de brasileira é retomada na Indonésia, após interrupção por mau tempo

Em um vídeo publicado no YouTube, o pai de Juliana diz que está no aeroporto de Lisboa a caminho da Indonésia, mas foi impedido de viajar devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar, após os bombardeios iranianos à base aérea americana no emirado.

PAI DE JULIANA MARINS É IMPEDIDO DE VIAJAR À INDONÉSIA DEVIDO A GUERRA NO ORIENTE MÉDIO 0:00 / 0:00

Imprensa francesa repercute buscas

Os jornais franceses repercutiram as buscas pela turista brasileira. "Juliana Marins, de 26 anos, está presa nas entranhas do Monte Rinjani há três dias", diz Le Parisien sobre a brasileira. A jovem começou a caminhar pelas trilhas do vulcão Rinjani com um guia. Cansada, parou para descansar, ficando para trás do restante do grupo. Segundo seu guia, que não a encontrou ao retornar, a brasileira desapareceu por volta das 6h30, no horário local.

De acordo com autoridades brasileiras, citadas pelo jornal, ela caiu de um "penhasco que circunda a trilha, próximo à cratera do vulcão". Imagens de drones confirmaram a presença de Juliana na cratera, em uma saliência rochosa. Os socorristas ouviram seus gritos de socorro no dia em que ela caiu.