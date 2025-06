Organizador de falso casamento com menina de 9 anos na Disney Paris é preso na França

Um britânico de 39 anos, suspeito de ser o organizador de um falso casamento com uma menina de 9 anos na Disneyland Paris, foi detido e indiciado por fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e usurpação de identidade nesta terça-feira (24) na França. Ele estava sob custódia policial desde o último sábado (21), data prevista para a cerimônia, em Meaux, a leste da capital francesa.

O suspeito é ainda citado pelo Ministério Público de Meaux, como "testemunha" na investigação por corrupção de menor. Uma mulher de nacionalidade letã, de 24 anos, que atuaria como a irmã da noiva, também foi detida e apontada como "testemunha" no caso.

Em comunicado, o procurador Jean-Baptiste Bladier, indicou que o homem, que faria o papel de noivo no falso casamento com a criança, já havia sido condenado anteriormente no Reino Unido por delitos sexuais contra menores. As autoridades britânicas informaram aos investigadores franceses que o suspeito é procurado em seu país por não cumprir as obrigações impostas pelo registro de autores de crimes sexuais.