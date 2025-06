Reino Unido abre investigação sobre problemas em maternidades que levaram à morte de centenas de bebês

O relatório foi publicado dois dias após a difusão de uma investigação que mostrou que 45 mortes de bebês poderiam ter sido evitadas, ao longo de uma década, em duas maternidades no sudeste da Inglaterra.

Desigualdades no Tratamento

Alguns meses antes, outro relatório havia revelado que disfunções em diversas maternidades no oeste do país haviam causado as mortes de mais de 200 bebês ao longo de 20 anos. A recusa persistente dos médicos em realizar cesáreas e o atendimento inadequado foram citados como causas.

Vários desses documentos também destacaram diferenças no tratamento de mulheres de minorias étnicas. De acordo com o relatório do CQC de 2022, mulheres negras têm quatro vezes mais probabilidade de morrer durante a gravidez ou o parto do que mulheres brancas. Para mulheres asiáticas, esse risco é duas vezes maior.

Entre 2009 e 2022, a taxa de mortes de mulheres durante ou após o parto na Inglaterra aumentou 27%. O número mais alto dos últimos vinte anos.

Além dos serviços de maternidade, o sistema público de saúde, descrito pelos britânicos como uma das "joias da coroa", por garantir saúde gratuita a milhões de pessoas, está em crise há muitos anos. O NHS sofre com cortes de orçamento, diante de uma demanda crescente com o envelhecimento da população, levando a tempos de espera longos para cirurgias e tratamentos, além de desigualdades no acesso, segundo a região, e falta de pessoal.