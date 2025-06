Brasileiros contam como é viver em Copenhague, eleita cidade mais habitável do mundo em 2025

Cidade para crianças

Para a brasiliense Marcele Rask, que vive em Copenhague há quase dez anos, é casada com um dinamarquês e tem uma filha de dois anos e meio, a capital dinamarquesa é uma cidade feita para crianças.

Ela conta que não faltam opções de lazer em família, como museus, parques e áreas infantis. Outro ponto que Marcele destaca é a mobilidade e a sensação de segurança que a cidade proporciona no dia a dia.

"Aqui você pode caminhar, fazer suas coisas, sabe? Sair de casa com segurança enquanto ser humano mesmo, segurança enquanto mulher, por exemplo. Acho isso fascinante. Acho muito bom, porque você não anda naquele estado de alerta, tensão para fazer as coisas", conta. "Isso facilita, por exemplo, pegar o transporte público. No Brasil, todo mundo quer um carro porque o carro oferece um elemento de segurança. Aqui, mesmo tendo carro, eu uso mais transporte público", enfatiza Marcele Rask, gerente de risco do setor bancário dinamarquês.