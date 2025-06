Enchentes provocam retirada de mais de 80 mil pessoas no sudoeste da China

Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas da província de Guizhou, no sudoeste da China, depois das enchentes que atingiram a região. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pela agência estatal Xinhua. Na tarde desta terça-feira (24), o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas devido às chuvas torrenciais era de 80.900. Equipes de resgate foram mobilizadas nas duas regiões afetadas, onde o alerta máximo foi acionado, segundo a agência.

No condado de Rongjiang, na província de Guizhou, um campo de futebol ficou "sob três metros de água". "Desta vez é realmente grave", diz Xiong Xin, um socorrista que descreveu o evento como "algo que acontece apenas uma vez a cada 50 anos".

Imagens compartilhadas com a AFP por Xiong mostram uma fileira de lojas no primeiro andar de um prédio submerso, com moradores inclinados nas janelas do segundo andar. "A água subiu muito rápido", declarou um morador à Xinhua. "Fiquei no terceiro andar esperando o resgate. À tarde, fui transferido para um local seguro", acrescentou.