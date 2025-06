Entenda como a Tríplice Fronteira se tornou uma das maiores rotas de cocaína do hemisfério Sul para a Europa

A construção da grande barragem e usina hidrelétrica de Itaipu, na década de 1970, trouxe muitas pessoas de regiões pobres vizinhas do Paraguai e de países mais ao norte, como Bolívia e Peru, para a cidade em busca de trabalho. As oportunidades, no entanto, terminaram em 1984, na inauguração da usina.

Na confluência do rio Paraná, que deságua no oceano Atlântico, e seu afluente, o Rio Iguaçu, Ciudad del Este foi fundada em 1957 pelo ditador Alfredo Stroessner e foi chamada de Puerto Flor de Lis, antes de adotar o nome do ditador (Puerto Stroessner) e, posteriormente, Ciudad del Este. Um território esquecido pelos colonizadores espanhóis e, posteriormente, pelas autoridades paraguaias, onde tribos indígenas como os guaranis e os bandoleiros, assediavam os poucos postos comerciais e assentamentos jesuítas do lado brasileiro.

Ela se conecta com Foz do Iguaçu, do outro lado da Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná, construída em 1965, e pela Ponte da Integração, ainda em fase de conclusão. Outra ponte, sobre o Rio Iguaçu, a Ponte Tancredes Neves, liga Foz do Iguaçu à sua vizinha argentina, Puerto Iguazu.

As duas cidades foram fundadas no fim do século XIX e início do século XX, impulsionadas pelo cultivo da erva-mate, pelo comércio, tanto legal quanto ilegal, pela explosão populacional causada por grandes obras fluviais, e pela exploração turística das famosas Cataratas do Iguaçu, a maior cachoeira do mundo.

É nesse caldeirão obscuro (também chamada de "Nações Unidas do Crime") que o tráfico de drogas floresceu. Todas as organizações criminosas estão representadas lá: cartéis colombianos, brasileiros e mexicanos, bem como membros de organizações criminosas italianas, turcas, ucranianas, japonesas e chinesas.

De acordo com uma pesquisa de 2021 do site Insight Crime, as principais fontes ilegais de renda na Tríplice Fronteira são cocaína, maconha, opiáceos, tráfico de pessoas, roubo, tráfico de armas, crimes ambientais e mineração ilegal. Além das pontes, o comércio entre as margens dos rios e os países também ocorre por barcaças. E bem no final dessas rotas estão os portos do Brasil, Argentina e Uruguai, que se conectam ao Oceano Atlântico.