França imobiliza 800 mil veículos equipados com airbags Takata, que causaram dezenas de mortes

Tabarot também lançou, em fevereiro, uma missão de inspeção, cujas conclusões devem ser divulgadas em breve. O ministro não descarta tomar medidas adicionais com base nesses resultados, informou seu gabinete.

O Ministério dos Transportes também emitirá um decreto para que cada motorista afetado por uma medida de imobilização possa contar com um veículo de cortesia ou com o reembolso do aluguel de um carro, com a proximidade das férias de verão na França.

O decreto também prevê a definição de prazos para atendimento, reparo e um nível mínimo de estoque de airbags disponíveis.

Associação denuncia "improvisação"

A associação de defesa do consumidor UFC Que Choisir denunciou nesta quarta-feira uma "improvisação total" após a imobilização de mais 800 mil veículos com airbags Takata e pediu uma investigação para indicar todos os responsáveis pelos acidentes.

"Estamos diante de uma espécie de improvisação total. Infelizmente, isso já dura 14 meses. No ano passado, a dificuldade já era conseguir mais reparos com urgência, pois as oficinas estavam congestionadas. É lamentável que, em um ano, nenhuma solução tenha sido tomada", lamentou Marie-Amandine Stévenin, presidente da associação, em entrevista à Franceinfo.