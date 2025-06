Moçambique celebra 50 anos de independência da colonização portuguesa em busca de estabilidade

A ocupação de Moçambique foi marcada por campanhas de "pacificação" que resultaram em inúmeras guerras. O historiador francês René Pélissier contabilizou 160 campanhas entre 1854 e 1916. A presença portuguesa enfrentou uma resistência feroz e, por muito tempo, limitou-se a alguns pontos costeiros fortificados e algumas rotas fluviais. A captura do imperador Ngungunhane, em 1895, à frente do Império de Gaza, no sul do território, deixou cicatrizes profundas. Deportado para Lisboa, ele foi exibido diante de multidões curiosas antes de morrer, em 1906, na ilha Terceira, nos Açores.

Sistema Colonial

Se a escravidão foi finalmente abolida no século XIX, um processo que, no entanto, conheceu muitas hesitações até o início do século XX, o trabalho forçado se generalizou. Em quase 500 anos de presença colonial em Moçambique, apenas "1% da população tinha o status de assimilado", excluindo quase sistematicamente os autóctones do acesso à educação, à saúde ou ao direito à propriedade, detalha o ex-ministro da Saúde, Hélder Martins.

A última parte da ocupação colonial ocorreu sob um regime ditatorial por quase 50 anos (1926-1974), sob a égide de António de Oliveira Salazar, depois Marcello Caetano.

Um massacre na origem da luta pela independência

Nas décadas de 1950-60, a maioria das colônias inglesas ou francesas alcançaram a independência, enquanto Portugal recusava qualquer forma de retirada da África. Mas em junho de 1960, um episódio que ficou conhecido como o Massacre de Mueda, no norte, marcou uma virada decisiva na luta de libertação em Moçambique. As reivindicações camponesas por um preço justo para sua produção agrícola foram reprimidas com firmeza pela administração colonial, que matou a tiros um número até hoje indeterminado de moçambicanos. Na esteira desses acontecimentos, nasce a FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, fundada em Dar es Salam, na atual Tanzânia, em 1962. O movimento de libertação se inspirou nas lutas armadas engajadas em outros territórios africanos sob domínio colonial português: em Angola (1961) e na Guiné-Bissau (1963).