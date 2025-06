"Não sabemos onde está o urânio", diz embaixador de Israel na França após ataques a centrais nucleares no Irã

O embaixador acredita que, após a ofensiva dos EUA, "os iranianos voltaram à estaca zero" de seu programa nuclear. "Se decidirem recomeçar um programa nuclear militar, isso levaria dez anos, aproximadamente", calcula.

Zarka explica que Tel Aviv mantém discussões aprofundadas com os americanos, mas tem também sua própria avaliação dos resultados. "O que sabemos é que as conquistas são maiores do que imaginávamos, ainda que não tenha sido um sucesso total", afirma, destacando não saber onde foram parar os 408 quilos de urânio enriquecido do Irã.

"Não sou capaz de dizer onde estão, mas claramente eles não estavam em Fordow [instalação nuclear], ou teríamos sentido isso na atmosfera em todo o Oriente Médio, com uma nuvem radioativa, se houvesse explosão. Por isso, acredito que não estavam lá", conclui.

No momento, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) diz ser impossível avaliar os estragos nas instalações nucleares iranianas atingidas pelo bombardeio de domingo (22). "A AIEA diz as coisas claramente quando tem certeza delas, mas somente será capaz de detalhar a situação em Fordow quando puder entrar lá e ver os resultados dos ataques", analisa Zarka.

O embaixador de Israel em Paris cita uma entrevista concedida pelo diretor da AIEA, Rafael Grossi, em que ele teria dito que "mesmo que as bombas não tenham explodido dentro de Fordow, o tremor de terra provocado pelas seis bombas no interior dessas montanhas seria suficiente para destruir todas as centrífugas nucleares".

Levar a sério os objetivos de Israel

Zarka destaca que agora "o Irã e o mundo compreendem que Israel fala sério quando diz que não permitirá que um povo que quer destruí-lo e que desenvolve capacidades para isso possa fazê-lo". Se havia alguma dúvida, não existe mais, ele acredita. "Destruiremos essa capacidade de nos matar", completa.