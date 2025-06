"O tempo é nosso maior inimigo na luta contra a crise climática", alerta diretora da COP30

Brasil prepara fundo bilionário para florestas

Entre as conquistas que gostaria de ver nesta COP30 no Brasil, Ana Toni destaca avanços sobre medidas de adaptação climática, emperradas desde a última COP29 em Baku, no Azerbaijão, mas que começam a andar em Bonn ? a última grande reunião antes da COP30 amazônica de novembro ?, o financiamento granular, "com soluções específicas para projetos específicos", e novos instrumentos econômicos para manutenção da natureza, entre eles o TFFF (Tropical Forest Forever Facility, na sigla em inglês), um fundo bilionário para a conservação das florestas de pé, que será lançado em novembro em Belém. Este último é a grande aposta do governo como resultado concreto desta COP30. A ideia é que comece com uma capitalização de US$ 25 bilhões de fundos soberanos e alavanque outros US$ 100 bilhões.

A diretora da COP30 reconhece a frustração de muitos com os debates que se repetem ou se prologam todo ano nas COPs. "Logicamente, as pessoas estão vendo o tema da mudança do clima, que a gente fala de COP em COP, mas está ficando cada dia mais quente, tem mais inundação. Então, assim, para que está servindo, né? E a gente não consegue traduzir para o dia a dia das pessoas. Mas deveria ser fácil. Pensa em 10 anos. A gente nem falava, por exemplo, de veículo elétrico, de solar e eólica, de combate a desmatamento, como a gente está falando agora, ou de agricultura regenerativa, de economia circular", afirma.

Todos esses tópicos que agora começam a ser realidade no cotidiano das pessoas e, segundo ela, começaram em boa medida porque o regime de mudança do clima, como é conhecido o conjunto de acordos internacionais, políticas nacionais e ações coordenadas para lidar com as alterações climáticas globais, impulsionou esse debate. "Mas a gente não faz essa ligação. O que o cara que está comprando um carro elétrico tem a ver com a convenção do clima e as COPs? E tem", aponta. Segundo ela, o que começou de cima para baixo passa a ter um forte movimento de baixo, com a participação mais ativa de grupos da sociedade, com mudanças no estilo de vida, como o vegetarianismo, a agroecologia, entre outros.

Para ela, é preciso priorizar projetos que sejam bons para a população também. "Não é uma questão de conservação verso prosperidade. Vai ter que vir junto, vai ter que olhar emprego, vai ter que olhar, sim, que as pessoas querem viver e querem viver bem também. Temos que unir esses esforços. É possível? Sim, mas a gente também tem que ter um outro tipo de comunicação e não exigir que todo mundo seja um ecoativista, porque isso não vai acontecer", afirma.