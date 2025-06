Otan aprova aumento de gastos com defesa para 5% do PIB dos países-membros até 2035

Reunidos para uma cúpula em Haia, na Holanda, que terminou nesta quarta-feira (25), os líderes dos 32 países da Otan concordaram em aumentar os seus gastos com defesa para 5% de seus respectivos PIBs nacionais até 2035. É o que diz o comunicado oficial do encontro, marcado pela presença do presidente norte-americano Donald Trump e pela conjuntura internacional incerta.

Para o presidente dos Estados Unidos, a cúpula da Otan, concluída com a decisão de aumentar drasticamente os gastos militares, foi um "grande sucesso". "Acho que a cúpula foi fantástica", reiterou Trump, que havia pressionado os países-membros a aumentarem as despesas com defesa.

O aumento ambicioso e histórico exigirá que os membros europeus da aliança e o Canadá gastem significativamente mais em sua segurança e reforcem as suas capacidades, fabricação e compras de armas. O objetivo até agora era 2%, um patamar atingido, no ano passado, por 22 dos países-membros.